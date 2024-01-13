نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين تنظّم ورشة بعنوان ”قواعد وأسس التحرير الصحفي للمحتوى متعدد الوسائط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “قواعد وأسس التحرير الصحفى للمحتوى متعدد الوسائط”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسات، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية،

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى/ محمـد إبراهيم الدسـوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق، ومدير تحرير ورئيس الديسك المركزى بالأهرام السابق.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.