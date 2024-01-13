رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 05:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إنه تفقد عددا من المشروعات المتعلقة بالزراعة، موضحا أن المجال الآخر في عمليات الإصلاح والنمو الهيكلى هو مجال الزراعة .

وتابع في تصريحات تليفزيونية في ختام جولته التفقدية لعدد من مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، مصر طول عمرها مشهورة بتربية وإنتاج نوع الجاموس والبقر المصرى ، متابعا أن مركز التلقيح الصناعى على أعلى مستوى في العالم .

وأضاف أن مصر تطبق أحدث نظم الرى الحديثة لمنع إهدار المياه وزيادة إنتاجية الفدان ، تصل لاستهلاك 6 آلاف متر مكعب في العام للفدان الواحد ، قائلا" مصر من أعلى دول العالم فى إنتاج وتصدير الموالح"