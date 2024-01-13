أخبار مصرية

رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 05:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إنه تفقد عددا من المشروعات المتعلقة بالزراعة، موضحا أن المجال الآخر في عمليات الإصلاح والنمو الهيكلى هو مجال الزراعة .

وتابع في تصريحات تليفزيونية في ختام جولته التفقدية لعدد من مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، مصر طول عمرها مشهورة بتربية وإنتاج نوع الجاموس والبقر المصرى ، متابعا أن مركز التلقيح الصناعى على أعلى مستوى في العالم .

وأضاف أن مصر تطبق أحدث نظم الرى الحديثة لمنع إهدار المياه وزيادة إنتاجية الفدان ، تصل لاستهلاك 6 آلاف متر مكعب في العام للفدان الواحد ، قائلا" مصر من أعلى دول العالم فى إنتاج وتصدير الموالح"

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا