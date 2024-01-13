"الصحفيين" تنظّم دورة تدريبية بعنوان "مهارات الديسك: الكتابة الإخبارية"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “مهارات الديسك.. الكتابة الإخبارية”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى/ محمـد الدسـوقى خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزى.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.