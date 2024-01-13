نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظم ورشة بعنوان “مهارات الديسك.. التحقيق والحوار من الفكرة للكتابة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات الديسك: التحقيق والحوار من الفكرة للكتابة)، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية،

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى/ محمـد الدسـوقى خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزي.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.