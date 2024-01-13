نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية بعنوان "مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مهارات المونتاج المتكاملة فى الصحافة الإلكترونية والتليفزيونية)، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى/ لؤى المصرى محرر شئون دولية، ومحلل سياسى عضو نقابة الصحفيين - مشتغلين، مدرب الإعلام المرئى والمونتاج الاحترافى.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.