«التنمية المحلية»: مواجهة الطوارئ والأزمات من خلال مراكز الشبكة الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 07:32 مساءً - أكّد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وسرعة الانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، إلى أنّ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

مركز الشبكة الوطنية

جاء ذلك، خلال زيارة وزير التنمية المحلية، لمحافظة الشرقية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمركزي بلبيس والزقازيق يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كما تفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والجاري إنشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة.

تكنولوجيا الاتصالات

وأكّد وزير التنمية المحلية سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن مركز السلامة والطوارئ، سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها، خاصة في حالة الطوارئ والأزمات، بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، كما أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث، التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة، ومواجهة تلك المشكلات.