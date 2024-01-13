تعرف على قانون البناء الجديد وأهم شروط البناء على الأراضي الزراعية في قرى مصر.. إليكم أبرز التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشكل شروط قانون البناء الجديد في الأراضي الزراعية محور أساسي يجب على كل المواطنين في مصر معرفته واتباعه، حيث يحتاج هذا القانون إلى فهم دقيق حتى يتم تطبيقه بشكل سليم، فهناك الكثير من الاعتقادات الخاطئة فيما يخص شروط البناء في الأراضي الزراعية، وقد وضعت الحكومة احتياطات وضوابط محددة حتى تسمح للمواطنين بالبناء بحرية.

شروط البناء على الأراضي الزراعية

تم تحديد شروط واضحة يجب توفرها في قانون البناء الجديد في الأراضي الزراعية، وذلك وفق قانون البناء الجديد، وفيما يلي شروط البناء الجديدة في الأراضي الزراعية:

لابد أن تكون الأرض المخصصة للبناء في منطقة النطاق العمراني حسب القانون الوزاري لعام 2008م.

لابد من تحديد المساحة المطلوبة في الشارع الرئيسي حتى لا تزيد عن 10 أمتار.

لابد من تحديد العرض المناسب للبناء بحيث لا يزيد عن 3 متر.

لابد أن يسمح صاحب الملكية بإنشاء أماكن ركن للسيارات تحت المبنى.

لابد من تحديد مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للبناء بما يزيد عن 150 متر.

لابد أن تكون واجهة الأرض بها مسافة أكثر من 5 متر.

رسوم البناء في القانون الجديد

حددت الحكومة المصرية الرسوم المقررة لإصدار تراخيص البناء في القانون الجديد، كما يجب أن يكون حجم الأرض الإجمالي 200 متر مربع بتكلفة 35 جنيه للمتر المسطح وحجم الدور 140 متر مربع، كما أن رسوم التصميم الاجمالية قد تصل إلى 24500 جنيه، أما رسوم الإشراف فهي 32 جنيه في المتر المسطح بتكلفة إجمالية تبلغ 22400 جنيه.