أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 08:34 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومائل للدفئ علي جنوب البلاد و دافئ علي جنوب سيناء، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد غدا الأحد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلي خفيفة علي مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبري ومدن القناة والصحراء الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من شمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وتنشط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 6 ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى 9 درجة .