البرلمان يكشف مصير عضوية "نائبة الغش" حال ثبوت الواقعة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مصير عضوية النائبة نشوى رائف في البرلمان، حال ثبوت واقعة الغش بعد ضبطها متلبسة بالغش خلال أداء اختبارات كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا الأسبوع الماضي.

وقال رمزي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" إن النظر في إسقاط أو وقف عضوية نواب البرلمان تأتي بقرار من النيابة العامة عندما تطلب الأخيرة بطلب رفع الحصانة بعد الاتهامات في القضايا الجنائية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن “واقعة غش البرلمانية في الامتحانات تخالف الميثاق الأخلاقي للنائب البرلماني، لكنها، لا تلقي بالمسؤولية الجنائية عليه، لذلك لن تنظر أمام اللجنة التشريعية نهائيا من أجل رفع الحصانة، أو شيء يتعلق بإسقاط العضوية أو غيره”.

وكانت الواقعة بدأت عندما نشبت مشادة كلامية بين البرلمانية التي تدرس بنظام الانتساب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، وأستاذة جامعية “نرمين نورالدين” مدرس مساعد بكلية الحقوق ومسؤولة عن المراقبة على الامتحانات.

وبحسب بيان سابق صادر عن الجامعة، تمكنت الأستاذة الجامعية من ضبط البرلمانية الطالبة نشوى نائف، متلبسة بالغش عن طريق السماعات، فيما تطورت الواقعة وقامت الأخيرة بالاعتداء بالضرب على مراقبة أخرى حاولت التدخل، ما دفع الجامعة لإحالتها للشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات.