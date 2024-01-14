نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شُعبة المصورين الصحفيين تعقد حفل توزيع جوائز "أفضل صورة صحفية" لعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، أمس، حفل إعلان جوائز “أفضل صورة صحفية" لعام 2023، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وعددٍ من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وكرّمت الشُعبة خلال الحفل، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بإهدائها درع الشُعبة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، وتسلّم الدرع عنه ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، بالإضافة إلى تكريم نقيب الصحفيين خالد البلشي.

أسماء الفائزين

كرّمت الشُعبة أعضاء لجنة التحكيم: “أبانوب عماد،وأسامة الديب، أسامة عبدالنبي، أشرف طلعت، أيمن ابراهيم، بولس إسحاق، حسام دياب، حسن عبدالله، علي شعبان السيوطي، على هزاع، عمرو عبدالله، عمرو نبيل”.

وكرّمت الشُعبة أيضًا عددًا من المصورين الصحفيين الراحلين في عام 2023، وهم: "أحمد رضا، شريف سنبل، مجدي شوقي".

وفي مسابقة أفضل صورة لعام 2023، فاز بفرع "المالتي ميديا" بالمركز الأول المصورة مارولا مجدي عن صورة الفارسة المنتقبة، والمركز الثاني صورة سيدة جبال سيناء للمصورين عاصم خالد ومهاد الشرقاوي، والمركز الثالث المصور أحمد بهنسي، والمركز الرابع المصور حسام عاطف والمصورة نهيرة عبدالنبي، والخامس المصور محمد فتحي عن صورة فتاة سودانية للاجئة تريد العودة للوطن.

وفي فرع طلبة الجامعات، فاز بالمركز الأول المصور يوسف ناصر، والثاني المصور أحمد عبدالله، والثالث المصور أحمد فليكس، والرابع أسماء زكريا، والخامس نعتز جوهر، وفرع الصور السياحية داخل مصر، حصل على المركز الأول محمد يحيي ناجي، والمركز الثاني المصور أحمد سماح، والمركز الثالث المصور محمد كمال، والمركز الرابع المصور أحمد جمعة، والمركز الخامس أحمد عماد.

وفي فرع الحياة اليومية خارج مصر، حصل المركز الأول المصور محمد عبدالمقصود، والمركز الثاني المصورة شروق غنيم، والمركز الثالث المصورة نورا ماهر، المركز الرابع المصورة سمر كمال، المركز الخامس للمصور أيمن جمال.

وأيضا في فرع القصة المصورة، فاز بالمركز الأول المصور أحمد منصور، والمركز الثاني المصور إسلام صفوت، والمركز الثالث المصورة دعاء عادل، والمركز الرابع المصور أحمد مسعد، والمركز الخامس المصورة لبنى طارق.

كما فاز بالمركز الأول بفرع الصورة الرياضية، المصور أيمن كمال، وبالمركز الثاني المصور مصطفى عميرة، وبالمركز الثالث المصور محمد خالد، وبالمركز الرابع المصور محمد حسام الديب، وبالمركز الخامس المصور زياد أحمد.

وفي فرع الصورة الخبرية، فاز بالمركز الأول المصور محمد حسام الديب، وبالمركز الثاني المصورة شروق غنيم، وبالمركز الثالث المصور محمد أسد، وفي فرع الحياة اليومية داخل مصر، فاز بالمركز الأول المصورة رانيا دعبس، والمركز الثاني المصور فارس السيد، والمركز الثالث المصور محمد شكري، والمركز الرابع المصور محمد عبداللطيف، والمركز الخامس المصور آحمد جمعة.

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