نقيب الصحفيين المصريين: صورة واحدة قادرة على الإبلاغ عن معارك حية وعناوين عريضة

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، رسالة تحية تقدير واعتزاز، لكل الصحفيين المرابطين في غزة، بعد مرور 100 يومٍ على الحرب، وأيضًا وجّه تحية لكل الصحفيين في مصر والوطن العربي.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مسابقة “أفضل صورة صحفية” لعام 2023، والذي تنظّمه شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين كل عام، والذي نظّمته النقابة أمس، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لكل الصحفيين المشاركين في المسابقة، سواءً من مصر أو فلسطين.

وقال "البلشي" خلال كلمته في الحفل، إن النقابة رأت وتأكدت من وجود مواهب حقيقية، قادرة على خلق صورة صحفية مختلفة، لافتًا إلى أن صورة واحدة قادرة على الإبلاغ عن معارك حية وعناوين عريضة.

وأضاف أن النقابة كانت تحلّم بأن تحتفل بهذه المسابقة في ظروف أخرى أفضل، وهي الاحتفال بانتصار فلسطين، ولكن يشاء القدر أن يتزامن هذا الحدث مع اليوم الـ100 للحرب على غزة، موجهًا التحية لأهالي فلسطين والصحفيين المرابطين، مؤكدًا تضامن النقابة مع القضية الفلسطينية، والمصورين الفلسطينيين.

ومن جانبه، قال مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، إن المسابقة هذه السنة شهدت أكبر نسبة مشاركة؛ إذ شارك 360 صحفيًا بمختلف الأعمال.

وأضاف “إبراهيم” أن هذه المسابقة تستمد قوتها من لجنة التحكيم، وهي لجنة على أعلى مستوى من النزاهة والشفافية.