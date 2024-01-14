وزير خارجية الصين: يجب إقامة دولة فلسطينية ونرفض قصف اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 02:35 مساءً - أكد وزير خارجية الصين وانغ يي، أن الوضع في غزة خطير للغاية في ظل قتل عدد كبير من الفلسطينيين، موضحا أن بلاده تعمل مع الدول العربية والإسلامية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحا أن القضية الفلسطينية استمرت 76 عاما ولا يجب ان يستمر هذا الظلم التاريخي ضد الفلسطينيين، مشددا على ان وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى.

حذر وزير خارجية الصين في قطاع غزة وتكثيف المجتمع الدولي لجهوده الحرب، داعيا بضرورة وقف الحرب فورا ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع عبر آلية الأمم المتحدة في ظل معاناة 2 مليون فلسطيني في غزة، موضحا ضرورة وقف إطلاق النار والقتال شرط أساسي، ويجب أن يحدد الفلسطينيين من يحكمهم ومستقبل الحكم في بلاده عن طريق السلطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة حل الدولتين بإقامة فلسطينية مستقلة لايجاد حل للصراع، موضحا أن الشعب الفلسطيني تعرض لظلم تاريخي باحتلاله لأكثر من 75 عاما، مشددا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، داعية لعقد مؤتمر دولي كبير لتفعيل حل الدولتين واستنئاف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح أن بلاده تولي اهتماما لما يجري في البحر الأحمر، داعيا لوقف التحرش والتصعيد الذي يحدث في البحر الأحمر الذي يهدد النظام الدولي، رافضا استخدام القوة العسكرية ضد اليمن وأن المجتمع الدولي لم يفوض أي دولة للقيام بضربات في اليمن.