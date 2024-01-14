التضامن تطلق أحدث مبادرات مشروع ”مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 02:35 مساءً - المرحلة الأولي تستهدف تنفيذ ٢٥٠ تدريبا بمحافظات "الفيوم-الشرقية-أسيوط-سوهاج".. والدورات تسعى لبناء المعرفة والوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال إكسابهم معلومات مهمة عن مفهوم الزواج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بإطلاق أحدث مبادراته لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بهدف التوسع في نشر رسائل المشروع بين الفئات المختلفة من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من ١٨ الى ٣٥ سنة.

وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ ٢٥٠ تدريبا بمحافظات (الفيوم-الشرقية-أسيوط-سوهاج)، وتستهل بعقد دورتين لتدريب المدربين على الدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة مع مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بالزواج، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة الإنجابية.

وتنطلق الورشة الأولي من محافظة الفيوم، ويليها النسخة الثانية من محافظة أسيوط بواقع ثلاثة أيام تدريبية لكل ورشة، ويتناول اليوم الأول استعراض مفصل لمحتوى مودة التدريبي وآليات تنفيذ الأنشطة المدرجة به، أما اليوم الثاني فيتناول أهم المهارات التي تضمن تنفيذ التدريبات بشكل شيق وتفاعلي، ثم يتناول اليوم الأخير جلسات عملية لتطبيق ما تم تناوله خلال اليومين الأولين.

ويسعى مشروع مودة من خلال مبادراته المختلفة إلى بناء المعرفة والوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال إكسابهم معلومات هامة عن مفهوم الزواج، وحقوق وواجبات كل طرف في الزواج، ومهارات التواصل الفعّال، ومهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الموارد المالية وتربية الاطفال بشكل ايجابي.

كما تتناول الدورات توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك.