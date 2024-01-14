النواب يرفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي ويحيل النائبة نشوى رائف للجنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 02:35 مساءً - وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد ، على رفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وكذلك إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم؛ للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع.

وقال رئيس مجلس النواب - في كلمة خلال الجلسة العامة بشأن طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، والواقعة المنسوبة للنائبة نشوى رائف - "خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم".