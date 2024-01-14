نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: منظومة التعليم العالي قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير والتحديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج دفعة 2023 من الحاصلين على الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، والدكتور رائد الجبوري الوزير المفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية لجامعة الدول العربية نائبًا عن أحمد أبوالغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ولفيف من السفراء، وممثلي المصارف العربية، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الشخصيات العامة، والطلاب وأولياء أمورهم.

وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة للخريجين، وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر لكافة القائمين على الأكاديمية نظير جهودهم المبذولة التي قدموها لرعاية ودعم الخريجين طوال فترة دراستهم.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن الأكاديمية تعُد صرحًا علميًا متميزًا منذ إنشائها، وساهمت في تخريج العديد من الخريجين من مختلف الجنسيات العربية في العديد من القطاعات التجارية، والمالية، والاقتصادية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي يعُد أساس نهضة عالمنا العربي، من خلال تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بدعم كامل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، لافتًا إلى تنوع المؤسسات التعليمية في مصر، وكذلك تنوع البرامج والتخصصات لمواكبة التطورات العالمية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم استحداث برامج بينية متميزة في المؤسسات التعليمية والهيئات البحثية، ومنها على سبيل المثال، برامج في قطاع التجارة والاقتصاد، وريادة الأعمال، ومنها برامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وبكالوريوس علوم البيانات وتحليل الأعمال، والتي تمت إضافتها مؤخرًا في الجامعات.

ونقل الدكتور رائد الجبوري تحيات السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لجميع الخريجين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق، وأن يشغلوا أرفع المناصب، مثمنًا دور القائمين على تنظيم حفل التخرج، وأن يظهر بمستوى يليق بالأكاديمية ومكانتها العلمية المرموقة، مُستعرضًا العديد من إنجازات الأكاديمية والذي ساهم في زيادة إقبال الطلاب على الدراسة فيها، مشيرًا إلى أن الأكاديمية قامت بإعداد وتأهيل طلابها في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر البشرية.

وقدم الدكتور عمرو عزت سلامة التهنئة للخريجين من الأكاديمية، مشيرًا إلى أهمية ريادة الأعمال وتحليل البيانات، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا مُتزايدًا بالذكاء الاصطناعي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من الجامعات والمؤسسات التعليمية تطوير برامجها الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة، لتلبية متطلبات وظائف المُستقبل، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب عن سعادته بتخرج طلاب الدراسات العليا بالأكاديمية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والتميز، مشيرًا إلى أن هذا التخرج سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدراتهم على تحمل مسئولية تشكيل مُستقبل مُشرق، لافتًا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تعُد إحدى المنظمات المتخصصة في التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث والدراسات، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية في إطار العمل العربي المشترك ومنظماتها المتخصصة، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية يضم نُخبة من محافظي البنوك المركزية، ورؤساء البنوك الإقليمية والدولية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد المصارف العربية، موضحًا أن الأكاديمية تخرج منها العديد من الشخصيات العامة والبارزة من مختلف الدول العربية.

وأوضح الدكتور مصطفى هديب أن الأكاديمية تتخذ من محافظة القاهرة مقرًا رئيسيًا لها، بالإضافة إلى العديد من الفروع في الدول العربية الشقيقة وإفريقيا وذلك في (سوريا، واليمن، وفلسطين، وليبيا، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية والكويت، والجزائر)، مشيرًا إلى اهتمام الأكاديمية بمواكبة التحول الرقمي، والتوسع فى تقديم برامج تعليمية مُبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تمنح شهادات في (تحليلات الأعمال، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي)، وذلك من خلال اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة SAS الأمريكية إحدى أكبر الشركات التكنولوجية بالعالم، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على الاندماج في سوق العمل الرقمي المتطور والمنافسة بقوة فيه.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

واستمع الحضور إلى كلمات لعدد من الخريجين المتفوقين الدارسين، والتي تضمنت عرضًا لتجاربهم العلمية، وطالبوا زملاءهم بالاستمرار في التعلم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، كما أكدوا على استفادتهم من دراستهم الجامعية؛ مما سيُساعدهم في سوق العمل.

وفي ختام الحفل، كرم الوزير خريجي الأكاديمية، وأعطاهم شهادات تقدير نظير تفوقهم طوال فترة دراستهم، كما تم تكريم عدد من الشخصيات العامة والبارزة من خريجي الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسر 2 من الطلاب المتفوقين، اللذين وافتهما المنية تقديرًا ووفاءً لهما.