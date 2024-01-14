وزير التنمية المحلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 03:35 مساءً - في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين وزارة التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة وقع اليوم السيد اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

ونص بروتوكول التعاون على استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها ، و عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة .

وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون رحب السيد اللواء وزير التنمية المحلية بمعالي المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني؛ والسادة مستشاري الهيئة معربًا عن سعادته بإتمام و توقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.

فيما وجه المستشار/ مسعد الفخراني الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع السادة مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين .

وحضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة والمستشارة / نجوي سليم والمستشار / أبو الوفا علام والمستشار وليد البوشي -المستشارين القانونيين للوزارة ، كما حضر توقيع البرتوكول من هيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الأمين العام. والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني والمستشار عبدالله غلاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.