بشرة سارة للموظفين.. زيادة المرتبات يناير ٢٠٢٤ .. تعرف الأن على جدول الصرف بالزيادة الجديدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد إعلان الحكومة المصرية فى الأشهر الأخيرة الماضية عن زيادة مرتبات الموظفين خلال شهر يناير ، ومع قدوم بداية الشهر سارع الجميع فى معرفة موعد صرف المرتبات من أجل الحصول على الراتب للاستمتاع بإجازة نصف العام، وقضاء وقت ممتع مع العائلة، أليكم تفاصيل زيادة مرتبات شهر يناير ٢٠٢٤ وجدول الصرف بالزيادة الجديدة.

زيادة المرتبات يناير ٢٠٢٤

قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد برفع نسبة مرتبات الموظفين بداية من شهر يناير 2024 بسنة تصل إلي 15% كما قرر أيضا أن لا تقل الملفات والعلاوات التى يتم صرفها سنويا عن 3%.

الحد الأدنى للأجور بعد زيادة المرتبات

تم زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه، ونبلغ قيمة المرتبلا بعد هذه الزيادة ما يلي:

تبلغ قيمة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه.

تبلغ قيمة مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها 7500 جنيه.

كذلك قيمة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.

تبلغ قيمة مرتبات الدرجة الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه.

كما أن قيمة مرتبات الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه.

تبلغ قيمة مرتبات الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

أكدت وزارة المالية على إن موعد صرف المرتبات الخاصة جميع العاملين في كافة الوزرات والهيئات الحكومية بداية من يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 28 يناير، بمعدل 5 أيام متواصلة.

أماكن صرف مرتبات يناير 2024

يتم الصرف المرتبات من خلال عدة أماكن وهم:-