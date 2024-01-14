نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ورشة تدريبية بعنوان “تصميم وإدارة المواقع بمنصة ووردبرس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “تصميم وإدارة المواقع بمنصة ووردبرس”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لأربعة أيام.

ويقوم بالتدريب محمود النجار صحفى ومدرب محترف فى أعمال منصة (وورد برس)، ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA

وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.