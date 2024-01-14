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“الصحفيين” تنظّم ورشة تدريبية بعنوان “تصميم وإدارة المواقع بمنصة ووردبرس”

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “تصميم وإدارة المواقع بمنصة ووردبرس”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 18 ساعة تدريب موزعة على 12 جلسة بواقع ثلاث جلسات فى اليوم لأربعة أيام.

ويقوم بالتدريب محمود النجار صحفى ومدرب محترف فى أعمال منصة (وورد برس)، ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى:  https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA 
وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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