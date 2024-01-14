نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية متقدمة حول “الواقع المعزز” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “الواقع المعزز”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 12 ساعة تدريب موزعة على 8 جلسات، بواقع جلستين فى اليوم لأربعة أيام تدريبية.

ويقوم بالتدريب الأستاذة رضا الكرداوى مدربة معتمد فى معهد الإذاعة والتليفزيون لتدريب المذيعين، والمعدين المخرجين، ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.