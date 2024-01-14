نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعقد ورشة تدريبية متقدمة في صحافة المحمول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في صحافة المحمول لعدد محدود من المتدربين، باسبقية الحجز والسداد، وتجري أعمال الدورة على مدار 23 ساعة تدريب، موزعة على 15 جلسة تدريب، بواقع ثلاثة جلسات في اليوم، لستة أيام تدريبية علي اسبوعين بواقع ثلاثة ايام في الأسبوع.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي أسامة الديب، الذي عمل 7 سنوات مراسلًا ومعدًا في قناة "سي بي سي"، و4 سنوات مخرج أفلام وثائقية وتحقيقات استقصائية فى موقع جريدة "الوطن".

رسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، وللاستعلام تليفونيا 01099221510، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.