نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الدارسين برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهرالشريف، وذلك بناءً على توجيهات الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وفقًا للضوابط التالية:

- ألا يقل سن المتقدم عن ستة عشر عامًا.

- يحق للمتقدم الالتحاق بنوع واحد فقط من الخطوط الستة؛ النسخ، الرقعة، الثلث، الديواني، الكوفي، الفارسي، والزخرفة.

- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه لاختبار القدرات، واختبار تحديد المستوى.

- مدة الدراسة تسعة أشهر مقسمة على ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر.

- يتم تقييم الدارس في نهاية كل مستوى من خلال اختبار يتم عقده عن طريق الحضور المباشر.

- باب التقديم مفتوح لمدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان.

- الأعداد محدودة والقبول بأسبقية التسجيل.

-الدراسة برواق الخط العربي مجانية بالكامل.

وعلي أن تكون الدراسة بالجامع الأزهر بنظام الحضور المباشر.

وللالتحاق بالرواق يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://service.azhar.eg/services/form/288

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.