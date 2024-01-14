نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية للأعضاء على شاشات عملاقة بمقر النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى يوسف، عن عرض كل مباريات كأس الأمم الإفريقية على شاشات عملاقة، في الدور الثامن بكافتيريا النقابة.

وقالت اللجنة في بيان للزملاء، إن ذلك للصحفيين وأسرهم، بدءًا من يوم الأحد 14 يناير 2024م، وحتى نهاية البطولة.

ويفتتح المنتخب المصري أولى مبارياته، اليوم الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وتنطلق مباراة مصر وموزمبيق في السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس هوفويت، بدولة كوت ديفوار.

ويدير مباراة مصر وكوت ديفوار طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا، فيما سيكون على تقنية الفيديو (VAR) الحكم الكيني بيتر كاماكو.