نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعتمد 85 مليونًا و753 ألفًا وستمائة جنيه لإحلال وتجديد المساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم الأحد 14 /1 / 2024م مبلغًا وقدره 85،753،600 جنيه (خمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة جنيه)، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024م.

جاء ذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.