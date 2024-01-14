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وزير الأوقاف يعتمد 85 مليونًا و753 ألفًا وستمائة جنيه لإحلال وتجديد المساجد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعتمد 85 مليونًا و753 ألفًا وستمائة جنيه لإحلال وتجديد المساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة  اليوم الأحد 14 /1 / 2024م مبلغًا وقدره 85،753،600 جنيه (خمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة جنيه)، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024م.

جاء ذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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