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الأوقاف تعلن عن مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك بين جميع المديريات والإدارات، وذلك  في إطار عناية واهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وتحفيزًا وتشجيعًا للمتميزين دعويًّا وإداريًّا، وحرصًا منها على الاستعداد الجيد والمبكر لشهر رمضان المبارك 1445هـ.

 تشمل الآتي:

1. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية.

2. الصيانة الدورية والنظافة التامة للمساجد.

وسيتم تكريم أفضل المديريات والإدارات والأئمة والعاملين بالمساجد على مستوى الجمهورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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