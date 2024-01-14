نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن عن مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة الاستعداد لشهر رمضان المبارك بين جميع المديريات والإدارات، وذلك في إطار عناية واهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وتحفيزًا وتشجيعًا للمتميزين دعويًّا وإداريًّا، وحرصًا منها على الاستعداد الجيد والمبكر لشهر رمضان المبارك 1445هـ.

تشمل الآتي:

1. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية.

2. الصيانة الدورية والنظافة التامة للمساجد.

وسيتم تكريم أفضل المديريات والإدارات والأئمة والعاملين بالمساجد على مستوى الجمهورية.