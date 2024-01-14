غدًا.. “الصحفيين” تنظّم يومًا تضامنيًا مع فلسطين بعنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمي الحرب"

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أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، الأعضاء، للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى غدًا الإثنين 15 يناير فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

يبدأ اليوم بمعرض صور لجرائم العدوان، يعقبه مؤتمر صحفى فى الثالثة والنصف عصرًا يحضره ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامى الدولى ناصر أمين، ويديره نقيب الصحفيين خالد البلشي.

يبدأ المؤتمر بكلمة لنقيب الصحفيين حول جرائم العدوان الصهيونى ضد الصحفيين، وخطوات النقابة لدعم الشعب الفلسطينى، ومحاكمة مجرمى الحرب.

يعقبها كلمة للمستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية حول جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطينى خلال 100 يوم، وجهود توثيق العدوان، وسبل الاستفادة منها فى المحاكمة.

كلمة اتحاد المحامين العرب لإعلان تفاصيل ما يقوم به الاتحاد، وجهوده فى إطار محاكمة مجرمى الحرب الصهيونى، ويمثل الاتحاد الأستاذ سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، والأستاذة لمياء مبدى، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.

كلمة الأستاذ ناصر أمين المحامى أمام الجنائية الدولية حول سبل دعم الجهود الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب سواء أمام الجنائية الدولية، أو محكمة العدل الدولية.

يعقب المؤتمر وقفة احتجاجية لمدة ساعة تبدأ فى الخامسة والنصف، وتنتهى فى السادسة والنصف مساءً، يعقبها حفل فنى لدعم فلسطين يحيه الفنان أحمد إسماعيل ببهو النقابة.