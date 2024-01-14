نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «رواية مؤرخ الحملة الصليبية».. عندما سقط ملك فرنسا أسيرًا بأيدي أهل المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدور حول قصة معركة المنصورة العديد من الأقاويل، والتي من بينها أن الفرسيون عاثوا تخريبًا في تلك البلاد ولكن يبدو أن تلك الروايات على عكس الحقيقة بشكل كبير، فأهل المنصورة كانوا مقاومين شجعان، وانضم العديد من المصريين لجيش الصالح نجم الدين أيوب والذي كان قوامه من المماليك البحرية، وفي السطور التالية نكشف عن رواية مؤرخ الحملة الصليبية لموقعة المنصورة، التي فيها كان النصر حليفًا للمصريين.

المعركة

وقبل أن نبدأ يجب أن نعرف أن المعركة دارت رحاها في مصر بالفترة من 8 لـ 11 فبراير عام 1250م، قاد القوات الصليبية فيها لويس التاسع، ملك فرنسا، والقوات الأيوبية بقيادة الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، وفارس الدين أقطاي الجمدار وركن الدين بيبرس البندقداري.

وجهة النظر الفرنسية

كشف الدكتور تامر العراقي المتخصص في الآثار الإسلامية عن وجهة النظر الفرنسية لوقوع لويس التاسع أسيرًا في أيدي المصريين، نقلًا عن كتاب دي جوانفيل (تاريخ القديس لويس)، وجوانفيل هو مؤرخ الحملة الصليبية السابعة وكان مرافقًا للويس التاسع ومعاصر أحداث المعركة.

مؤرخ الحملة الصليبية

وأشار العراقي في تصريحات إلى دوت الخليج، أن جان دي جوينفيل مؤرخ الحملة الصليبية السابعة ومرافق لويس التاسع أو سان لويس قال: "بدا كما لو أن وكانت كل النجوم تتساقط من السماء"، إلى جانب ذلك كانت الريح ضد السفن المسيحية، وكان الصليبيون البائسون المتجمعون في حالة من الارتباك، بالكاد قادرين على الوقوف وكان معظمهم دون أسلحة، وفي مثل هذا الخطر الكبير، ركزوا أنظارهم بعناية نحو الشاطئ والسهل حيث ارتفعت سحب كبيرة من الغبار في الهواء، على أمل رؤية الجيش المسيحي يأتي لمساعدتهم عندما كان عليه الوصول إلى دمياط عن طريق البر، لكنه كان أملًا عقيمًا، لأن جزءً من الصليبيين كان قد هُزِم بالفعل وتفرق، بينما بذل المؤخرة، بتشجيع من وجود الملك، جهودًا مذهلة وغير مجدية لصد العدد المتزايد باستمرار من المسلمين.

جان دي جوينفيل مؤرخ الحملة الصليبية السابعة

دفع اليأس المحاربين الفرنسيين إلى القيام بأعمال شجاعة غير عادية، والتي لم تكن فعالة إلا في تحقيق الاستشهاد، ولم يعد غي دي شاتو بورسيان، أسقف سواسون يأمل الوصول إلى دمياط ورؤية فرنسا من جديد، وتبعه بعض الرجال على ظهور الخيل، واندفع إلى صفوف المسلمين، حيث قُتل فورا.

وكان غوشر الرابع دي شاتيلون وجودفري ملك سارجين لا يزالان يقاتلان لإنقاذ حياة الملك: وقف جودفري ملك سارجين إلى جانبه، وطرد أعداءه بضربات سيف عظيمة ويبدو أن الخطر زاد من قوته.

لكن عناد المسلمين في إبادة أعدائهم كان ينمو دائمًا، يغذيه ويحفزه دراويشهم وأئمتهم الذين تجولوا بين صفوف المقاتلين، وباسم النبي محمد والوطن، يحثونهم على عدم التسامح مع أي عدو.

وصلت مؤخرة المسيحيين، التي كانت دائما ملاحقة ومستهدفة، بصعوبات كثيرة إلى قرية منية عبد الله، حيث سُوعِد الملك على النزول من جواده، فيما كان كل من رافقه يخشى أن تفارق روحه بسبب المرض والمرض. التعب.

ظل غوشيه الرابع دي شاتيلون الشجاع يقاتل لإنقاذ الملك، ودافع وحده عن مدخل الزقاق المهيب المؤدي إلى المنزل الذي نُقل إليه الملك المنهك، ويمكن رؤية غوشيه الشجاع وهو يندفع الآن نحو أعدائه ويطردهم، ويتراجع الآن ليستخرج من درعه وأطرافه السهام والسهام التي أمسكت به؛ ثم عاد للقتال من جديد، وكان يصرخ بين الحين والآخر بأعلى صوته: «إلى شاتيلون، أيها الفرسان، إلى شاتيلون! أين رجالي الشجعان؟ غوشيه دي شاتيلون يدافع وحده عن مدخل الزقاق، لضمان سلامة الملك لويس التاسع

لكن بقية الحرس الخلفي لم يصلوا بعد ولم يتمكن أحد من الاندفاع لمساعدة غوشيه الشجاع؛ بل على العكس من ذلك، تزايد عدد المسلمين، وتغلبوا على المدافع عن الملك الذي سقط ومات، وهو مغطى بالجراح ومثقوب بالسهام.

ولم يتمكن أي من الصليبيين من مساعدته، أو على الأقل أن يشهد نهايته البطولية؛ استولى المصريون على حصانه ولم يروي آخر مآثره إلا ذلك المحارب المسلم الذي أظهر سيف غوشيه وتفاخر بقتل أشجع المسيحيين، بعد أن تراجع الحرس الخلفي إلى الصدارة، ظل يدافع عن نفسه بشجاعة.

ووصل فيليب مونتفورت، الذي كان نقيبًا، إلى الملك وأخبره أنه التقى بالأمير الذي تم التفاوض معه على الهدنة في معسكر موروس، وأنه إذا وافق الملك، فسوف يذهب مرة أخرى للتحدث معه في هذا الشأن، ووافق الملك، ووعد بالخضوع للشروط التي سبق أن اقترحها السلطان.

تم إيقاف نحو خمسين فارسًا من الحرس الخلفي عند منية عبد الله، وكثيرون ممن واصلوا طريقهم إلى دمياط، عندما علموا بتوقف الملك، عادوا أدراجهم، بحيث بدا أن المسيحيين ما زالوا يريدون القتال. ولذلك قبل الأمير اقتراح الهدنة.

كان فيليب دي مونتفورت قد أعطى الأمير بالفعل خاتمًا كان يرتديه في إصبعه تعهدًا بكلمته، عندما حدث شيء جعل الاتفاقات موضع تساؤل: بدأ مارسيل، وهو جندي فرنسي أفسده الأعداء، بالصراخ تجاه الأمير، الصليبيون: أيها السادة الفرسان، استسلموا جميعًا كما أمرني الملك أن أفرض عليكم؛ لا تسمح له بالقتل"

وأرعبت هذه الكلمات المسيحيين الذين كانوا مقتنعين بأن حياة الملك ستكون في خطر إذا استمروا في القتال، ثم ألقى القادة والجنود أسلحتهم في نفس الوقت.

الأمير الذي كان على وشك منح الهدنة بالفعل، عندما رأى هذا التغيير، قطع المفاوضات على الفور قائلًا: "لا يمكن عقد هدنة مع أولئك الذين هزموا.

وفي هذه الأثناء دخل الصالحي، أحد خصي السلطان، منية عبد الله، فوجد الملك بين خدمه يحضرونه، فقبض عليه وقيد يديه وقدميه بالسلاسل.

لويس أسيرًا

ومنذ تلك اللحظة لم يكن هناك مفر للصليبيين؛ كما تم أسر الكونت ألفونسو الثالث ملك بواتييه والدوق تشارلز الأول ملك أنجو، إخوة الملك؛ تم الوصول إلى كل من وصلوا إلى فارسكور وقتلوا أو أسروا.

كان الرعب عظيمًا لدرجة أن أولئك الذين كان بإمكانهم إنقاذ أنفسهم بسهولة في دمياط بمواصلة رحلتهم لم تعد لديهم الشجاعة للمضي قدمًا وسمحوا لأنفسهم بأن يتم القبض عليهم وذبحهم. أما الأوريفلاما والأعلام الأخرى والأمتعة، فانتهى بها الأمر إلى أيدي المسلمين.

ولم يكن حظ الصليبيين الذين ركبوا النيل أفضل. غرقت جميع سفنهم، باستثناء سفينة المندوب البابوي، جزئيًا بسبب عاصفة، واحترقت جزئيًا بالنيران اليونانية وجزئيًا استولى عليها المسلمون الذين ذبحوا أكبر عدد ممكن من المسيحيين.

كان جان دي جوينفيل لا يزال منزعجًا من جروحه ومرض الإسقربوط، وقد ركب مع الفارسين المتبقيين وبعض الخدم فقط. اقتربت أربع قوادس مسلمة من سفينته عندما رست في وسط النهر وهددوه بالقتل إذا لم يستسلم على الفور.

وتشاور جان دي جوينفيل مع أتباعه بشأن ما يجب عليه فعله؛ وكان الجميع يرون أنه لا بد من الاستسلام إلا من أراد أن يُقتل «ليذهب مباشرة إلى الجنة».

ثم أخذ جان دي جوينفيل صندوقًا، وأخرج الجواهر والآثار التي كانت بداخله، وألقاها في النهر، واستسلم. وفي تحدٍ لقوانين الحرب، كان جان دي جوينفيل على وشك أن يُقتل؛ ولحسن حظه صاح أحد المنشقين الذين عرفوه: "إنه ابن عم الملك".

لذلك تم اقتياد جان دي جوينفيل إلى سجن للمسلمين ومن ثم نقله إلى منزل كان على الشاطئ. وبعد أن ظل شبه عراة، أعطاه المسلمون الحراس "برنوس" وبطانية قرمزية؛ كان يرتعد في كل مكان، سواء بسبب الشر الذي كان يعذبه أو بسبب الخوف الشديد الذي كان يشعر به.

ولأنه لم يتمكن من ابتلاع كوب من الماء المقدم له، ظن أنه كان على وشك الموت، ودعا خدمه إليه، وودعهم وداعًا أخيرًا. وكان من بين هؤلاء شاب، الابن الطبيعي للورد أماديوس الثالث ملك مونتفوكون، الذي رأى الأشخاص الذين اعتنوا به يموتون، ألقى بنفسه باكيًا في أحضان جان دي جوينفيل، وأوصى بنفسه بحمايته.

وكان منظر هذا الطفل المهجور وهو يبكي بمرارة يثير شفقة بعض الأمراء الحاضرين عليه؛ أحدهم، والذي يسميه جان دي جوينفيل في كتاباته "السارسين الصالح"، أخذ الصبي إلى السجن وعندما ذهب بعيدًا جعله جان دي جوينفيل، قال له: "امسك دائمًا هذا الصبي الصغير بيده وإلا فسوف أكون كذلك". متأكد من أن المسلمين سوف يقتلون ".

واستمرت المجزرة حتى بعد المعارك واستمرت عدة أيام. تم اقتياد السجناء إلى الشاطئ وقد بلغ عدد القتلى من المسيحيين سواء في المعركة أو الذين قتلوا وغرقوا في النيل أكثر من 30 ألفًا.