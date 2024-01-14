نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي" تنظم ندوتين توعويتين للعاملين بالشركات والوحدات التابعة حول "كيفية التعامل مع الأبناء في سن المراهقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة؛ نظّمت وزارة الإنتاج الحربي عدد (2) ندوة توعوية بعنوان "النمو النفسي للمراهقين وكيفية التعامل معهم" بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الجهات التابعة للوزارة".

أوضح "بكر" أنه حاضر بالندوتين الأستاذة الدكتورة نهلة أمين أحمد المعالجة النفسية بمستشفى الشرطة والتي أشارت إلى التغيرات التي يمر بها المراهقين سواء من الناحية العقلية أو السلوكية في إطار رحلتهم لاكتمال نضجهم وتوافقهم مع أنفسهم ومع المجتمع المحيط بهم، مؤكدةً على أنه ينبغي أن يعي الأهل السمات الشائعة للأفراد في سن المراهقة مثل الاستقلالية وعدم تقبّل النقد والرغبة في إثبات الذات والتأثر بالأقران، مضيفةً أنه على الأمهات والآباء حُسن التصرف مع هذه السمات من خلال التحلي بالحكمة خلال نصح الأبناء ومساعدتهم على شغل أوقات فراغهم بأنشطة إيجابية ونافعة وتجنب استخدام العنف والنقد الهدّام وضرورة الالتزام بالقيم التي يدعون أبناءهم للتحلي بها مع الاهتمام بالرياضة البدنية وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأسرة والمجتمع ككل، ونوّه المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال الندوتين تلقّي استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة وتم الرد عليها.

من جانبها أشارت السيدة أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن تنظيم الندوتين يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية - دينية - صحية) بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم.