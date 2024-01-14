نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتشار المعدات بالميادين العامة والطرق الرئيسية تحسبًا لسقوط أمطار بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رفع درجة التأهب، وانتشار المعدات منذ فجر اليوم الأحد، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، وذلك وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

وقد تمركزت أكثر من ٢٢٥ معدة من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير، للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.