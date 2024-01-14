ضياء رشوان: مصر لن ترد على اتهامات الصغار بشأن معبر رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 06:39 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر غير مهتمة بالرد على الادعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح، فمصر غير مهتمة بذلك.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية مهتمة ببذل الجهود الحقيقية والمباشرة والموضوعية من أجل إنهاء هذه المعاناة الإنسانية الفلسطينية، مشددا على أن مصر تفعل هذا ليس ردا على صغار، ولكنها تبذل هذه الجهود من أجل فلسطين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن مصر تقوم بدورها الذي بدأته منذ اللحظة الأولى للأزمة ولا تكترث لما يقال حولها، وبذلت أقصى الجهود وسوف تبذل المزيد للحفاظ على أمنها القومي وعلى تصفية القضية الفلسطينية وعلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنه على العالم تحمل مسؤوليته وحفظ أرواح المواطنين في غزة.

وقال ضياء رشوان، إن إسرائيل تحاول التهرب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية بعدما منعت دخول الغذاء والدواء، ولذلك حينما أدركت أن الخناق يضيق عليها بمحكمة العدل الدولية وأن الوثائق والأدلة المقدمة تؤكد إدانة الجانب الإسرائيلي، وحاولت إسرائيل التهرب من هذه التهمة وذكرت اسم مصر ولكن مصر ردت على هذا الاتهام بالوثائق، ولكن العقبة الحقيقية هي سلطات الاحتلال المسيطرة على قطاع غزة والتي تقوم بتفتيش الشاحنات ثم تسمح بعد ذلك بدخولها للقطاع لتقليل عدد الشاحنات وتعطيلها بالتفتيش.

وأضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن مصر بذلت أقصى الجهود بالأرقام، فحجم وحصة مصر من المساعدات الإنسانية التي وصلت لغزة بلغت 82% مقدمة من القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد المتبرعة، ومصر دخلها 1210 مصاب ومريض من الأشقاء في غزة، بالإضافة للمرافقين، وهو عدد قليل للغاية بالقياس للمصابين والمرضى بالقطاع، ولكن من يسمح لهم بالوصول لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني هي سلطات الاحتلال، والهلال الأحمر الفلسطيني شاهد على ذلك ووزارة الصحة الفلسطينية أيضا.