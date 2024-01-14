ضياء رشوان: مصر لم تغلق معبر رفح يوما واحدا منذ 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 06:39 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن قطاع غزة يشهد مرور 100 يوم من العدوان الغاشم الدموي على القطاع والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحروب والصراعات في العصر الحديث، حسبما وصفها الكثير من المسؤولين الأمميين والدوليين بالعالم.

وأضاف رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات الإنسانية بمعبر رفح هي جزء من الجهود المصرية في أزمة غزة، فالمساعدات الإنسانية والإغاثية من الضروريات لقطاع غزة وكان يجب دخولها، مشيرا إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين هو نوعا من الواجب المصري الأصيل بحكم انتماء مصر لأمتها العربية وما ينص عليه الدستور المصري أن مصر جزء من الأمة العربية وبحكم أن القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين هم جزء من الشعب المصري واهتمامات المصريين.

معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري للحظة واحدة منذ 7 أكتوبر

وأوضح «رشوان»، أن البيان الصادر اليوم عن الهيئة العامة المصرية للاستعلامات عن المساعدات الإنسانية لغزة ما هو إلا توضيح للصورة فقط وتأكيد على حقائق يحاول البعض تزييفها، مشددا على أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري للحظة واحدة منذ 7 أكتوبر.