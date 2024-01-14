نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ائتلاف أولياء أمور مصر" ترصد شكاوى من الامتحان الإلكتروني لطلاب الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحانات صفوف النقل الثانوي في بعض المحافظات.

وقالت" الحزاوي" في بيان صادر عن الائتلاف، إنها تلقت شكوى من ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوي بإدارة المعصرة، قائلة:" استلمنا التاب قبل الامتحان بيومين ولم يتم التدريب عليه بشكل كافي غير يوم استلامه فقط والسيستم لم يكن مضبوط أثناء التدريب عليه في تلك اليوم".

وتابعت ولي الأمر:" تم الاقرار إننا نمتحن ورقي وفجأه تم ابلغنا اليوم بأنه سيتم عقد امتحان اللغة العربية على جهاز التابلت".

وأضافت:" امتحان اللغة العربية جاء معقد حطم نفسية الطلاب، متسائلة:" لماذا هذا التعقيد والتدمير لأولادنا.. لا بد من محاسبة واضعي الامتحانات".

كما ذكرت ولي أمر أخرى: امتحان الرياضيات للغات بإدارة بولاق الدكرور أولى ثانوى صعب جدا وجميع الطلاب في حالة انهيار.

كما شاركت ولي أمر أخرى: امتحان الصف الأول الثانوي اللغه العربية، باداره النزهه التعليميه سيئ جد.

والجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، ويتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارات، وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقيًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

وأشارت إلى أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية.