تشكيل موزمبيق أمام منتخب مصر فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 07:37 مساءً - أعلن شيكينو كوندي، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، التشكيل الذى يواجه به منتخب مصر في المباراة التي تجمع المنتخبين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان، حيث يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

وضم التشكيل كلا من: "حراسة المرمى: سيلواني، خط الدفاع: ماكاندزا - ميكسير - دوف - ماندافا، خط الوسط: جيلدو - جيمارايش - أمادي - ويتي، خط الهجوم: دومينيجيز - راتيفو".

يدخل منتخب مصر مواجهة موزمبيق بتشكيل مكون من: "حارس المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو، وخط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح".

ويجلس على دكة بدلاء منتخب مصر أمام موزمبيق كل من: "محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر، أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين، مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي، محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.. فيما خرج أربعة لاعبين من قائمة اللقاء وهم أحمد الشناوى - أحمد سامى - ياسر إبراهيم - ومحمود حمادة.

ويسعى فيتوريا إلى إعادة منتخب مصر مجددًا لمنصة التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر التاريخ، إذ يخطط خلال النسخة 34، لكسر النحس الذى لازم كتيبة الفراعنة بعدما خسروا نهائيين سابقين للبطولة فى نسختي 2017 و2021، على يد الكاميرون والسنغال.

يفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.