نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس: وصول الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت اليوم الأحد الموافق ١٤ يناير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس، الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي، وذلك برعاية ا.د. محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وا.د علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تم عقد الاجتماع الأول، عقب وصول الفريق الطبي البريطاني من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد" بقيادة د/ أولريش روزندال "إستشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون"، وحضر لقاء الإستقبال ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، وا.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وا.د/ محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية.

أوضح ا.د محمود المتيني في كلمته خلال الإجتماع أنه سعيدًا للغاية لنجاح ذلك البروتوكول حيث أنه يتابع عن كثب مجريات تنفيذه بفخر وإعتزاز، مؤكدًا أن ذلك التعاون يزيد من إكتساب الخبرات لدى الجانبين، وأكمل بتوجيه الشكر لكافة العاملين على إنجاح البروتوكول متمنيًا أن يستمر لفترات أطول حتى وبعد إنتهاء مدة البروتوكول.

كما تضمن الإجتماع استعراض للحالات التى تمت مناظرتها خلال الشهر السابق بالعيادة التحضيرية للشريان الأورطى بالعيادات الخارجية للمستشفى، وتمت مناقشتها مع الفريق الطبي البريطاني خلال الإجتماع الإستقبالي وذلك أستعدادًا لإجراء تلك العمليات، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة إجراء عددًا من العمليات الجراحية للشريان الأورطي والقساطر، وذلك بالتعاون بين كلًا من الفريق الطبي المصرى والفريق البريطاني الزائر من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد".

من المقرر أن تستمر فترة الزيارة لإجراء تلك العمليات حتى نهاية السبوع الجاري، وذلك على هامش بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب – بلندن.

حضر لقاء الإستقبال ا.د/ أشرف السباعي "رئيس قسم جراحة القلب والصدر"، وا.د/ أحمد الكردانى "رئيس قسم جراحة القلب الأسبق"، وا.م.د/ محمد زكي "أستاذ مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية "، وا.د/ ايمن عبد الفتاح "رئيس قسم جراحة الاوعيه الدمويه"، وا.د/ مصطفي جمال "نائب مدير المستشفى"، وا.د/ سامح سمير "استاذ القلب الباطني"، وا.د/ أحمد السيد "أستاذ القلب الباطني"، وا.م.د/ مصطفى جمال أستاذ مساعد جراحة القلب ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية"، وا.م.د/ محمد جمال "أستاذ مساعد جراحة القلب.

جانب من اللقاء