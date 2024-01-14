رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة مانشستر لطب الأسنان لتعظيم التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفد جامعة مانشستر بإنجلترا، خلال زيارته لبرنامج المنصورة - مانشستر بكلية طب الأسنان بالجامعة.



بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الأستاذ الدكتورة رضوى عميرة مدير البرنامج.



يضم وفد جامعة مانشستر البروفيسور: جوليان ياتس Julian Yates- نائب عميدكلية طب الأسنان، الدكتور: ماناس ديف Manas Daveمسؤول التقييم، البروفيسور: سيوبهان باريSiobhan Barry - مدير مرحلة الدراسات العليا، الدكتور: نيل باتل Neil Patel- مدير المقررات.

تأتى زيارة وفد جامعة مانشستر بانجلترا، لمتابعة العملية التعليمة ببرنامج المنصورة - مانشستر لطب الأسنان بجامعة المنصورة، كما تم مناقشة تنشيط التبادل الطلابى وتعظيم التعاون فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر على اهتمام جامعة المنصورة بالشراكة مع الجامعات الدولية والمرموقة لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير الدولية، مما ينعكس بقوة على جودة المخرج التعليمي، وأن مثل هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدولية من جامعة المنصورة، والذى يسهم بفاعلية فى زيادة مصادر تمويل الجامعة وتوفير الإمكانات التعليمية لتطوير المعامل وطرق التعليم الحديثة.

وأوضح الأستاذ الدكتور ياسر لطفى أن هناك تنسيق كامل والالتزام بالخطة والبرنامج الدراسى لجامعة مانشستر، والتى أسهمت فى تطوير كلية طب الأسنان وتقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة بالمعايير العالمية.

وأشار أنه تم البدء بهذا البرنامج لطب الأسنان مع جامعة مانشستر وقبول الطلاب من بداية العام الجامعى 2017/2018 ويعد أول برنامج نوعى وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.