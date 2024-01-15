" الأرصاد الجوية " : طقس اليوم مائل للبرودة نهارا وشبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والصغرى بالقاهرة 12 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 09:32 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء علي السواحل الشرقية وشمال الصعيد جنوب الصعيد دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل مضطرب ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل

ارتفاع الموج (21.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08.