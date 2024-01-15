نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال طلبات تقديم الاستمارة الالكترونية لدخول طلاب الثانوية العامة الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لليوم الثاني على التوالي، تلقي طلبات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من طلبة وطالبات الثانوية العامة.

من خلال الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة:

https://moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من اليوم الأحد وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لـ تسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

وأضافت الوزارة، أنه على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق 2024/2/11، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29.

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.