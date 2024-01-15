الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ24100 شهيد و60834 جريحا منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24100 شهيد و60834 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 جريحا خلال 24 ساعة".

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية: نرفض ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن توقفها عن قصف المنشآت السكنية والمناطق التي ادعت أنها آمنة في غزة، لافتا إلى أن هناك حاجة كبيرة لإدخال المواد الطبية اللازمة لعلاج الجرحى في قطاع غزة.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ندعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.