نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور طلاب الخارج يستغيثون من رفض المنصة الالكترونية قبول أوراق إجابات الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج، فى دول خارج مصر، من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على المنصة الالكترونية، التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وفي ذات السياق، قالت ولاء صلاح ولية أمر طلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، عبر الواتس اب، أنه لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج، الطلاب لم يستطيعوا رفع إجاباتهم على المنصة الالكترونية. بسبب أن حسابات أولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

وقالت ولى أمر أخرى:" يرجى إيجاد حل، والسماح بإرسال إجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج عن طريق الأيميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر، تخفيفا للأعباء المادية نظرا للتكلفة العالية للبريد الدولي، ما دام ان ورق الاجابات اصلا بيتم تسليمه كملف pdf صور وليس اصل".

وطالبت ولية الأمر، بضرورة إعادة فتح رفع الاختبارات طوال فترة الاختبار لمن لم يسعفه الوقت أو الظروف لرفع مادة أو مادتين حتي نهاية الاختبارات كفرصة ثانية حفاظا على مستقبل الطلاب لأنهم ليس لهم ذنب.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 ) .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، بعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg )، وبإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، تكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة اختيارات )، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)