نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلق على أزمة رفض المنصة الالكترونية إجابات طلاب أبناء الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق شادي زلطة المتحدث الرسمي، بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أزمة رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، لطلاب أبناء الخارج، على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقال "زلطة" إن الوزارة أتاحت على المنصة الدعم الفنى اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور اللى تم إنشاؤها ليهم على (OFFICE365) وبالتالى مفيهاش أي مشكلة.

وأضاف المتحدث الرسمي:" لكن لو حساب ولى الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo / ---)، وولي الأمر نسي الرقم السري أو ادخله بشكل خاطئ عدد من المرات يحاول يعمل استرداد للحساب".

وأشار إلى أنه بالنسبة لرفع الامتحانات على المنصة فكل امتحان متاح تحميله ورفع الإجابة من 12 صباحا ولمدة 24 ساعة لحد 12 بليل تاني يوم، معلقا:" واعتقد هذه مدة كافية جدا".

وكان قد استغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، فى دول خارج مصر، من وجود أزمة في رفع إجابات اختبارات الفصل الدراسي الأول، للطلاب على المنصة الإلكترونية، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت ولاء صلاح ولية أمر طالب، إنه لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج، الطلاب لم يستطيعوا رفع إجاباتهم على المنصة الإلكترونية، بسبب أن حسابات أولياء الأمور متوقفة ومحظورة على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج.

وقالت ولى أمر آخر: "يرجى إيجاد حل، والسماح بإرسال اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج عن طريق الإيميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر، تخفيفا للأعباء المادية نظرا للتكلفة العالية للبريد الدولي، ما دام أن ورق الاجابات أصلا يتم تسليمه كملف pdf صور وليس أصل".