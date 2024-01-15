نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور أسئلة وإجابات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بجروبات الغش.. و"التعليم" تتحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت جروبات الغش الألكتروني عبر تطبيق تليجرام صورا، تزعم إنها صور امتحانات وإجابات الصفين الأول والثاني الثانوي في عدد من المحافظات.

وفي ذلت السياق، قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن غرف عمليات متابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمديريات تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحانات التي يؤديها الطلاب اليوم في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشار المصدر، إلى أنه لا يوجد تهاون مع أي طالب يثبت تورطه فى حالة غش الكتروني، بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظة القاهرة، امتحان مادتي اللغة الاجنبية الأولى والجبر وتفاضل وحساب مثلثات، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، اليوم الاثنين.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي وامتحان علم النفس لطلاب الأدبي.