تخفيض 50% على تذاكر جميع القطارات لكبار السن وذوي الهمم.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ذكرت تصريحات رسمية من الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هناك قرار بخصم على كل تذاكر قطارات السكك الحديدية في كافة الخطوط، وهذا الخصم الذي يصل إلى نسبة 50 ٪ مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن،وإليكم التفاصيل كاملة من خلال السطور التالية.

تخفيض 50% على تذاكر جميع القطارات لكبار السن وذوي الهمم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها خصصت تخفيض كبير لذوي الهمم وكبار السن ومرافقيهم، ويأتي هذا القرار في إطار بطاقة إثبات الشخصية التي يتم إصدارها من المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو من الوزارة نفسها، ويسري هذا القرار في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وتصل نسبة هذا الخصم إلى 50 ٪ من قيمة التذكرة بما يشمل كل القطارات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر سواء كانت القطارات العادية أو قطارات الدرجة الثالثة أو القطارات الفاخرة أو القطارات المكيفة أو القطارات ذاتية التهوية وما إلى ذلك.

تذاكر قطارات السكة الحديد

يمكن الاستفادة من قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر الذي ينص على خصم على تذاكر القطارات بكل أنواعها لكبار السن وذوي الهمم بسهولة، فكل ما عليك هو إظهار البطاقة الشخصية للشخص المستفيد سواء كان من كبار السن الذين تعدي سنهم 65 عامًا أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة لموظف حجز التذاكر للحصول على خصم على التذكرة بنسبة 50 ٪، كما يمكن الحصول على هذا الخصم عند الحجز اون لاين عبر إدخال رقم البطاقة الشخصية في موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإثبات أحقية الحصول على الخصم