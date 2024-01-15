نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتاج الحربى تنظم معرضا لعدد من المنتجات المدنية بشركة "بتروجيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالسعى دومًا إلى تلبية إحتياجات كافة المؤسسات الوطنية والعاملين بها من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للإنتاج الحربى وإقامة معارض تضم هذه المنتجات داخل الوزارات والهيئات والنقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية المختلفة، يقوم قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنظيم معرض لمنتجات قطاع الأسرة داخل شركة " بتروجيت " بالتجمع الخامس وذلك خلال الفترة من 17 حتى 31 يناير 2024.

وأوضح " بكر " ان المعرض سيضم عدد من المنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وهى ( المراوح الكهربائية، الشفاطات، اللمبات الليد، ورنيش الأحذية بألوانها المختلفة، مياه الرادياتير، ماكيت البطاريات ) فضلا عن عدد من الأجهزة المنزلية مثل ( الثلاجات، البوتاجازات بأنواعها المختلفة، السخانات، التكييفات، الغسالات الأوتوماتيك والنصف أوتوماتيك ).

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى أن المنتجات الخاصة بقطاع الاسرة والتى تقوم الشركات التابعة للوزارة بإنتاجها معتمدة فى ذلك على إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية تتمتع بجودة عالية واسعار منافسة وتتميز بأنها سلع معمرة وموفرة فى إستهلاك الكهرباء.