نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد فتح باب التقديم لالحاق الطلاب بفروع المدارس المصرية اليابانية 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن فتح باب التقديم لالحاق الطلاب بفروع المدارس المصرية اليابانية خلال شهر مارس أو ابريل القادم.

وأوضحت وحدة المدارس اليابانية المصرية، أن المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات، موضحه أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول، لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وأشارت إلى أن المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، لافته إلى أن أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

وأوضحت، أن لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وأشارت وحدة المدارس المصرية اليابانية، إلى أن تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني، كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام ٢٠٢٣،كما لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.