“الصحفيين” تقدّم 4 منح تدريبية لـ9 أشهر لعضوات النقابة

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أحمد جودة - القاهرة - قدّمت نقابة الصحفيين المصريين، 4 منح تدريبية لـ 9 أشهر لعضوات النقابة ببرنامج "النساء في الأخبار" بالمنظمة العالمية للصحف.

وأعلنت النقابة إن ذلك جاء بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحف "وان إيفرا"، وبرنامج "النساء فى الأخبار" وفرت أربع منح تدريبية للزميلات من أعضاء الجمعية العمومية، ضمن البرنامج التدريبي، الذي تعقده المنظمة فى مجال تعزيز المهارات القيادية للنساء في الأخبار بالمنطقة العربية، وهو برنامج مهنى وقيادى مكثف لمدة 9 أشهر، يستهدف التدريب على إدارة وسائل الإعلام والتوازن الجندرى فى المحتوى، وتقنيات الإعلام الرقمى والذكاء الاصطناعي.

ودعت النقابة الزميلات الراغبات فى الحصول على المنحة التقدم، والتسجيل للمنحة عبر الرابط التالى: https://forms.gle/meCTFnByFjRzXZpH8، وأن آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 18 يناير 2024م، وستقوم اللجنة والمنظمة بمراجعة طلبات الاشتراك، والإعلان عن الحاصلات على المنحة، وللاستعلام تليفونيًا 01099221510.