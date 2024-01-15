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“الصحفيين” تقدّم 4 منح تدريبية لـ9 أشهر لعضوات النقابة

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أحمد جودة - القاهرة - قدّمت نقابة الصحفيين المصريين، 4 منح تدريبية لـ 9 أشهر لعضوات النقابة ببرنامج "النساء في الأخبار" بالمنظمة العالمية للصحف.

وأعلنت النقابة إن ذلك جاء بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحف "وان إيفرا"، وبرنامج "النساء فى الأخبار" وفرت أربع منح تدريبية للزميلات من أعضاء الجمعية العمومية، ضمن البرنامج التدريبي، الذي تعقده المنظمة فى مجال تعزيز المهارات القيادية للنساء في الأخبار بالمنطقة العربية، وهو برنامج مهنى وقيادى مكثف لمدة 9 أشهر، يستهدف التدريب على إدارة وسائل الإعلام والتوازن الجندرى فى المحتوى، وتقنيات الإعلام الرقمى والذكاء الاصطناعي.

ودعت النقابة الزميلات الراغبات فى الحصول على المنحة التقدم، والتسجيل للمنحة عبر الرابط التالى: https://forms.gle/meCTFnByFjRzXZpH8، وأن آخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 18 يناير 2024م، وستقوم اللجنة والمنظمة بمراجعة طلبات الاشتراك، والإعلان عن الحاصلات على المنحة، وللاستعلام تليفونيًا 01099221510.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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