نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ورشة بعنوان “اللغة العربية للارتقاء بالكتابة الصحفية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “اللغة العربية للارتقاء بالكتابة الصحفية”، وتنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب، موّزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم، لستة أيام تدريبية، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفى/ محمـد الدسـوقى خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزي.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، للاستعلام تليفونيًا: 01099221510.