نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة كلمة هامة للطلاب المتخرجين، أكد فيها أن دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب، وأن الهداية والحساب أمرهما إلى الله (عز وجل).

وذلك في إطار الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية عن بُعد للأئمة والوعاظ وطلاب وأساتذة الجامعات، وبعد عدة دورات عقدتها أكاديمية الأوقاف الدولية لطلاب جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند.