أخبار مصرية

وزير الأوقاف: دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الأوقاف  أ.د/ محمد مختار جمعة  كلمة هامة للطلاب المتخرجين، أكد فيها أن دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب، وأن الهداية والحساب أمرهما إلى الله (عز وجل).

وذلك في إطار الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية عن بُعد للأئمة والوعاظ وطلاب وأساتذة الجامعات، وبعد عدة دورات عقدتها أكاديمية الأوقاف الدولية لطلاب جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا