نقيب الصحفيين المصريين يوجّه الشكر لجنوب أفريقيا على موقفها الداعم لغزة

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة الحرب الصهيونية.

جاء ذلك خلال فعّاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذي تنظّمه النقابة اليوم، في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

ووجّه خالد البلشي رسالة شكر لجنوب إفريقيا، على الجهد الذي بذلته لإعادة القضية الفلسطينية للصدارة، مؤكدًا ضرورة محاكمة الاحتلال الصهيوني على المجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: "ما نفعله هو أضعف الإيمان، الصحفيون الفلسطينيون نجحوا في انتصار الرواية الفلسطينية، وفرضوا الكلمة الفلسطينية، رغم محاولات تغييبها".