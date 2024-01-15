نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "الصحفيين المصريين: نحن أمام إبادة جماهية لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، إننا أمام إبادة عرقية بفلسطين؛ حيث بلغ ضحايا العدوان على غزة 100 ألف شهيد ومصاب، معظهم من الأطفال والنساء بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال فعّاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذي تنظّمه النقابة اليوم، في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

وأضاف: “الآن طفل يُقتل كل 6 دقائق، وسط إعلان عربي متواطئ”.

حضر المؤتمر ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامي الدولي ناصر أمين، ويُمثّل الاتحاد سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، ولمياء مبدى رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.