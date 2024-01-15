شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 05:27 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها البلاد غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، ومائل للدفء جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 18، الصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 19، الصغرى 11.

مطروح العظمى 19، الصغرى 09.

سوهاج العظمى 20، الصغرى 07.

قنا العظمى 22، الصغرى 07.

الأقصر العظمى 22، الصغرى 08.

أسوان العظمى 23، الصغرى 09.

الوادي الجديد العظمى 21، الصغرى 06.