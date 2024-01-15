قبل حفل الليلة.. الأكثر تتويجاً بجائزة أفضل لاعب فى العالم The Best

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 06:32 مساءً - يتنافس الثلاثى ليونيل ميسي، وإيرلينج هالاند، وكيليان مبابي على التتويج بجائزة أفضل لاعب فى العالم The Best التى سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فى العاصمة البريطانية لندن، وستكون هذه النسخة الثالثة التى تستضيف فيها لندن هذا الحدث، بعدما استضافتها عامي 2016 و2017

يقام حفل جوائز ذا بيست فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الإثنين بتوقيت القاهرة، ويذاع على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة، كما يمكن مشاهدة البث المباشر لحفل جوائز الأفضل The best من خلال موقع فيفا بلس.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز "The Best"، الثلاثي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم سان جيرمان السابق الذي يلعب الآن في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ويتقاسم الثلاثى ميسي، كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكى، صدارة اللاعبين الأكثر تتويجا بجائزة أفضل لاعب فى العالم The Best برصيد مرتين لكل منهم.

وجاءت قائمة الفائزين بجائزة The Best كالتالى:

2016 - كريستيانو رونالدو

2017 - كريستيانو رونالدو

2018 - لوكا مودريتش

2019 - ليونيل ميسي

2020 - روبرت ليفاندوفسكي

2021 - روبرت ليفاندوفسكي

2022 - ليونيل ميسي